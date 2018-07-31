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Переполох в Сегеже: пропавших детей обнаружили в багажнике бесхозной машины
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Переполох в Сегеже: пропавших детей обнаружили в багажнике бесхозной машины 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Двое маленьких сегежан отправились на прогулку. Ребята вышли на улицу в 18:00, однако в условленное время домой не вернулись. В 22:00 родители забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. Помня о трагедии в Серпухове, сотрудники полиции, МЧС и УФСИН немедленно приступили к поискам. Вызвали кинологов с собаками, на базе Центра управления в кризисных ситуациях был организован объединенный оперативный штаб. Вскоре детей нашли — в довольно необычном месте.
«В 00 часов 40 минут дети были обнаружены в заброшенном автомобиле. Как выяснилось, ребята решили поиграть и залезли в багажник, после чего он закрылся и самостоятельно выбраться из машины они уже не смогли. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, поэтому их сразу передали маме», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Фото: pixabay.com
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