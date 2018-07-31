Переполох в Сегеже: пропавших детей обнаружили в багажнике бесхозной машины

Двое маленьких сегежан отправились на прогулку. Ребята вышли на улицу в 18:00, однако в условленное время домой не вернулись. В 22:00 родители забили тревогу и обратились в правоохранительные органы . Помня о трагедии в Серпухове, сотрудники полиции, МЧС УФСИН немедленно приступили к поискам. Вызвали кинологов с собаками, на базе Центра управления в кризисных ситуациях был организован объединенный оперативный штаб. Вскоре детей нашли — в довольно необычном месте.

«В 00 часов 40 минут дети были обнаружены в заброшенном автомобиле. Как выяснилось, ребята решили поиграть и залезли в багажник, после чего он закрылся и самостоятельно выбраться из машины они уже не смогли. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, поэтому их сразу передали маме», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

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