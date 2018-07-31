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В Приморье родился ребенок-богатырь
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В Приморье родился ребенок-богатырь 

Детстрана.ру 30 минут назад
Фото: Детстрана.ру
Тимур и его мама Анастасия чувствуют себя хорошо. Правда, после рождения мальчик провел некоторое время в палате интенсивной терапии — врачи хотели убедиться, что с его здоровьем все в порядке. Дело в том, что вес малыша составил 5860 г, а рост — 62 см. Иногда такие внушительные параметры могут говорить о нарушениях обмена веществ, но маленький Тимур полностью здоров. По словам молодой мамы, она до сих пор не может поверить в то, что «родила такого парня». А папа, конечно, гордится своем наследником.
А некоторое время назад в том же Приморье на свет появилась маленькая богатырша.
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