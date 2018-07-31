Звезды, которые уберегают детей от публичности

Ева Мендес и Райан Гослинг еще в самом начале отношений договорились о том, что будут держать личную жизнь под семью замками. Это правило супруги не перестали соблюдать и после рождения детей. Сперва звезды просто не показывали наследников публике, а сейчас просто стараются как можно реже вместе с малышами попадаться на глаза папарацци.

Эштон Катчер и Мила Кунис хотя и не прячут лица двоих детей, но воспитывают сына и дочь таким образом, чтобы те не думали, что богатство и популярность это то, что стоит принимать как данность. Дело в том, что сами актеры росли в небогатых семьях, поэтому они хотят, чтобы их дети знали, что деньги и слава достаются большим трудом.

У Моники Беллуччи двое дочерей, но до недавнего времени мало кто знал, как выглядит каждая из них. Снимки повзрослевшей старшей, Девы, появились в Сети лишь осенью прошлого года, до этого девушка всячески избегала публичности, не без помощи мамы. Как выглядит и чем увлекается младшая, журналистам пока выяснить не удалось.

Эминем — еще один «мистер икс» среди знаменитостей. О личной жизни рэпера вот уже много лет ничего не известно. Со своей будущей женой Эминем познакомился еще в подростковом возрасте. По словам музыканта, это была любовь из тех, о которых говорят «на всю жизнь». Супруги воспитывали вместе троих дочерей, но только одна из них была биологической. Сейчас Хэйли — биологической дочери артиста — 22 года, и лишь в прошлом году она заявила о себе, зарегистрировавшись в Instagram. А вот ее младшие сестры пока ждут папиного разрешения.

После появления на свет сына Сайласа Джессика Бил и Джастин Тимберлейк долгое время скрывали лицо мальчика. Даже сейчас, когда малышу исполнилось 3 года, звездные родители показывают его в социальных сетях только со спины. Супруги уверены, что сыну еще рано привыкать к популярности и хотят, чтобы у него был выбор: выставлять жизнь напоказ или оставаться непубличным.