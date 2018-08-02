«Тебе с этим жить»: Барановская об обидах и разрыве с Аршавиным

Юлии Барановской джвое сыновей и дочь. Популярная телеведущая заявила, что не занимается их воспитанием, потому что, по ее мнению, воспитание «полная ерунда», а подает собственный пример.

У детей Юлии Барановской — Артема, Яны и Арсения — нет аккаунтов в социальных сетях. Это решение телеведущей, которая убеждена, что интернет для безответственных людей, которые ни за что не отвечают и могут написать все, что угодно.

К тому же общественность до сих пор обсуждает скандальный разрыв телеведущей с футболистом Андреем Аршавиным . «Мне часто об этом пишут, но я не хочу, чтобы это писали и моим детям. Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается. Они еще слишком маленькие, чтобы на это отвечать, и слишком маленькие, чтобы это их не ранило», — объяснила Барановская.

Юлия рассказала о наследниках. Десятилетняя Яна занимается танцами, отличается невероятной пунктуальностью, увлечена акробатикой, и каждый ее день расписан по минутам. «У ребенка нет ни одного выходного дня, но только потому, что она сама этого хочет», — подчеркнула ведущая.

Сын Артем занимается в известном детском коллективе «Непоседы» и даже ведет концерты. А самый младший — шестилетний Арсений — колеблется между мечтами стать президентом или футболистом и ведет с матерью глубокомысленные беседы. «Недавно я обидела его и долго плакала, просила прощения. А он подошел ко мне и сказал: „Мама, все в жизни совершают ошибки. Хорошо, что ты это поняла, не плачь“, — рассказала Барановская.

У Юлии необычный взгляд на обиды. „Если тебя обидели — это счастье, потому что ты можешь спокойно идти дальше. А вот если обидел ты — тебе с этим жить“, — заключила ведущая.