Юлия Барановская: «Если ты обидел человека — тебе с этим жить»

В Баку на фестивале «Жара» побывали, кажется, все звезды российской эстрады и телевидения. Юлия Барановская не стала исключением. Телеведущая, многодетная мама, женщина с потрясающей энергетикой рассказала Cosmo о талантах и успехах своих детей, о том, как ей удается переживать обиды, и о своем взгляде на воспитание.

За время фестиваля вы улетали в Москву и уже вечером вернулись в Баку.

Я очень люблю летать! Самолет забирает у меня негативные мысли, для меня это как очищение. Мне нравятся аэропорты, обожаю эту суету, гостиницы. Мне нравится рассматривать людей и наблюдать за ними.

Летом летаю постоянно. В Лондоне, где я жила, осталось огромное количество друзей, и в течение рабочего года сложно найти свободное «окошко», чтобы туда добраться, а вот с наступлением лета они все выезжают отдыхать, и мы стараемся пересечься.

Совсем недавно я с детьми летала в Америку, в круиз, а затем сразу отправилась в Баку. Побыла здесь один день, вернулась в Москву на работу, а потом снова сюда — на «Жару». Очень люблю этот фестиваль и каждый раз поражаюсь высоким уровнем организации и гостеприимством Эмина.

Часто путешествуете с детьми?

Я стараюсь везде брать их с собой, потому что не хочу видеть что-то новое без них. Но в случае с «Жарой» я понимаю, что в таком месте им быть пока рановато, потому что здесь бешеный ритм и нет времени ходить на экскурсии.

И как они проводят каникулы?

После того, как мы вернулись из Америки, дети переупаковали чемоданы и отправились к моим друзьям в Испанию. Совсем скоро я к ним присоединюсь.

«Воспитание — полная ерунда. Дети копируют родителей, и нужно следить в первую очередь за собой»

Вы запрещаете им сидеть в соц. сетях?

У моих детей нет страниц в сетях. Может быть, это не совсем правильно, ведь у многих сверстников они есть. Кто-то скажет, что они как белые вороны, но ничего страшного — я тоже была белой вороной.

Я объясню свою позицию: интернет — это поле безответственных людей. В интернете ты ни за что не отвечаешь, там могут написать все, что угодно. Как только внесут жесткие наказания рублем за оскорбления, мат и сплетни в интернете, тогда мне будет спокойно.

Вспомните ужасную и трагическую историю в Кемерово. Огромное количество звезд с многомиллионной аудиторией наделали репостов с непроверенной информацией и посеяли панику. Как они потом могут говорить подписчикам о том, что они их незаслуженно оскорбляют? А как же можно делать репост такой информации и не проверять ее?

К тому же есть люди, которым нужно выплеснуть негатив, а за моей семьей все-таки идет «хвост» с историей незавершенного развода (с футболистом Андреем Аршавиным в 2012 году — прим. ред.). Мне часто об этом пишут, но я не хочу, чтобы это писали и моим детям. Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается. Они еще слишком маленькие, чтобы на это отвечать, и слишком маленькие, чтобы это их не ранило.

«Интернет — это поле безответственных людей»

Чем они занимаются в свободное от учебы время?

Дети очень увлеченные. Яна, ей 10 лет, танцует в «Тодес», и Алла Духова считает, что она — одна на миллион. Мой ребенок много и упорно работает над собой. Она очень пунктуальна, и иногда с этим возникают сложности, потому что в 7:30 утра она уже стоит собранная на пороге и кричит на младшего из-за того, что боится опоздать. В итоге Яна приходит в школу за полчаса до начала занятий, потому что ей нравится придерживаться определенного графика. Еще она занимается в цирковом училище и ходит на уроки акробатики. У ребенка нет ни одного выходного дня, но только потому, что она сама этого хочет.

Старший Артем у меня в «Непоседах» и иногда ведет концерты, которые показывают в эфире Первого канала.

А младший, Арсений, один день хочет быть президентом, а на следующий — футболистом. Он очень интересная личность. Когда мы с ним летим в самолете и разговариваем, люди, сидящие рядом, иногда поражаются, что все эти мысли изрекал шестилетний ребенок, а не взрослый.

Недавно я обидела его и долго плакала, просила прощения. А он подошел ко мне и сказал: «Мама, все в жизни совершают ошибки. Хорошо, что ты это поняла, не плачь».

Когда меня спрашивают о воспитании, я всегда говорю, что воспитание — полная ерунда. Дети копируют поведение родителей, и нужно следить в первую очередь за собой. Если хотите изменить что-то в ребенке, измените это в себе. Сложно объяснить, что курить плохо, когда ты сам сидишь с сигаретой в руке.

«Если тебя обидели — это счастье, потому что ты можешь спокойно идти дальше»

У вас не так давно вышла вторая книга. Как долго вы ее писали?

Моя первая книга, автобиография «Все к лучшему», далась мне очень тяжело, и я сравнивала это с рождением четвертого ребенка. Она долго лежала на полке, и я не хотела ее выпускать. Легче пройтись голой по Тверской, чем открыть свою душу. Мама тоже не хотела, чтобы я выпускала книгу, потому что, как и я, боялась негатива, который мог вылиться на семью. Но я все-таки решилась, и ни один человек меня не осудил и не написал ни одного плохого слова — только благодарности. Вторая книга — дополненное издание, чтобы поставить точку.

Хотите выпустить еще одну книгу?

У меня есть смешная идея, и я уверена, что она будет пользоваться успехом. Книга будет о психотипах, и они будут списаны с реальных людей. В ней я расскажу о том, что не стоит принимать близко к сердцу поступки человека. Если тебя обидели — это счастье, потому что ты можешь спокойно идти дальше. А вот если обидел ты — тебе с этим жить.