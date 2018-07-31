Ещё
На Саратовском долгострое заметили подростка-паркурщика
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Саратовском долгострое заметили подростка-паркурщика 

Свободные новости 26 минут назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 30 июля, на саратовском долгострое, принадлежащемобанкротившейся строительной компании «Фонд жилищного строительства», заметили подростка. Фото с места происшествия сегодня, 31 июля, опубликовал анонимный пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Саратов онлайн».
Автор публикации уточнил, что несколько подростков «осваивали» 14-этажный дом на Ильинском проезде, строение 1. На фото, которое опубликовали в сообществе, виден только один ребенок. По снимку сложно выяснить на какой высоте находился мальчик. Держась за бетонное основание одного из этажей, ребенок спускался на незаконченную кирпичную кладку стройки.
«Снова дети лазают по дому. Куда родители смотрят и наше правительство? Мало смертей детей на долгостроях? Меры принять не судьба?», — задался вопросом пользователь, добавив, что дети выкрикивали «Синий кит».
В комментариях пользователи социальной сети осудили родителей, которые безответственно относятся к воспитанию детей.
«В чем проблема? Хотят, пусть лезут. Сами подростками лазили. Нужно учить ответственности — захотел полезть — лезь. Но будь осведомлен об опасностях и будь крайне внимателен. Случись чего — виноват будешь ты, а не собственник заброшки, охранник, родитель», — написал участник группы Алексей Химочкин.
Напомним, саратовцы не первый раз замечают подростков на недостроенных многоэтажках, некоторые из таких «прогулок» заканчивались трагически. Так, в марте 2016 года упалс девятого этажа дома «Биос» иразбился насмерть13-летний ребенок, увлекавшийся паркуром. В 2015 году 15-летняя ученица девятого класса совместно с подругой и двумя знакомыми прошли на территорию заброшенного долгостроя, где фотографировались. Девочкаупала в шахту лифтаи впоследствии скончалась в больнице. В 2014 году с крыши того же домаупали разбился 19-летний студент.
Свободные новости: последние новости
Гозман: Путин лично отвечает за издевательства над юной Анной Павликовой «Сызрань-2003» выбила «Сокол» из Кубка России В Саратове заметили играющих детей рядом с заполненным жижей трехметровым колодцем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мои подруги считают, что я зажралась»5
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри22
Некрасивые жены звездных красавцев3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Живой Кен ходит по пляжу в костюме Барби3
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды Дети
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
10:09
Шесть мифов о воде, в которые не нужно верить
Здоровье
09:04
Пугающие изъяны во внешности супермоделей
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение