На Саратовском долгострое заметили подростка-паркурщика

Вчера, 30 июля, на саратовском долгострое, принадлежащемобанкротившейся строительной компании «Фонд жилищного строительства», заметили подростка. Фото с места происшествия сегодня, 31 июля, опубликовал анонимный пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Саратов онлайн».

Автор публикации уточнил, что несколько подростков «осваивали» 14-этажный дом на Ильинском проезде, строение 1. На фото, которое опубликовали в сообществе, виден только один ребенок. По снимку сложно выяснить на какой высоте находился мальчик. Держась за бетонное основание одного из этажей, ребенок спускался на незаконченную кирпичную кладку стройки.

«Снова дети лазают по дому. Куда родители смотрят и наше правительство? Мало смертей детей на долгостроях? Меры принять не судьба?», — задался вопросом пользователь, добавив, что дети выкрикивали «Синий кит».

В комментариях пользователи социальной сети осудили родителей, которые безответственно относятся к воспитанию детей.

«В чем проблема? Хотят, пусть лезут. Сами подростками лазили. Нужно учить ответственности — захотел полезть — лезь. Но будь осведомлен об опасностях и будь крайне внимателен. Случись чего — виноват будешь ты, а не собственник заброшки, охранник, родитель», — написал участник группы Алексей Химочкин.

Напомним, саратовцы не первый раз замечают подростков на недостроенных многоэтажках, некоторые из таких «прогулок» заканчивались трагически. Так, в марте 2016 года упалс девятого этажа дома «Биос» иразбился насмерть13-летний ребенок, увлекавшийся паркуром. В 2015 году 15-летняя ученица девятого класса совместно с подругой и двумя знакомыми прошли на территорию заброшенного долгостроя, где фотографировались. Девочкаупала в шахту лифтаи впоследствии скончалась в больнице. В 2014 году с крыши того же домаупали разбился 19-летний студент.