В Карелии рождаемость за полгода снизилась на 8%

В республике родилось на 266 детей меньше, чем годом ранее.

С начала года в Карелии на свет появились 2927 малышей, что на 266, или на 8,3 процента, меньше, чем в прошлом году. Из них 1467 мальчиков и 1460 девочек. В 39 семьях родились двойни, сообщает пресс-служба правительства региона.

Средний вес новорожденных составляет 3,36 кг, рост -51,52 см. Средний возраст мамы — 30 лет, средний возраст женщин, у которых родились первенцы, — 27 лет, на второго ребенка чаще всего решались женщины в возрасте 31 года, а на третьего и последующих — в 36 лет. Больше всего детей родилось в марте, самым «урожайным» днем стал четверг.

Напомним, уровень рождаемости в январе-июне в России снизился на 4,7%. Смертность выросла на 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.