Четвертая с начала года тройня родилась в Кемеровской области

Как сообщает пресс-служба областной администрации, все трое новорожденных — мальчики. Они родились 17 июля и стали первенцами в семье. Родители назвали малышей Богдан, Лев и Семен.

1 августа многодетной теперь семье вручат памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», а также материальную помощь. В будущем планируется рассмотреть вопрос об улучшении жилищных условий семьи.