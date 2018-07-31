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Четвертая с начала года тройня родилась в Кемеровской области
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Четвертая с начала года тройня родилась в Кемеровской области 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба областной администрации, все трое новорожденных — мальчики. Они родились 17 июля и стали первенцами в семье. Родители назвали малышей Богдан, Лев и Семен.
1 августа многодетной теперь семье вручат памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», а также материальную помощь. В будущем планируется рассмотреть вопрос об улучшении жилищных условий семьи.
Напомним, Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования отмечает падение рождаемости в регионе за 6 месяцев 2018 года.
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