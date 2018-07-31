44-летняя Диана Арбенина планирует усыновить ребенка

Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призналась, что готова стать мамой в третий раз.

Диана Арбенина редко распространяется о своей личной жизни и совсем нечасто показывает поклонникам детей — близнецов Артема и Марту. Однако выяснилось, что певица очень хочет выйти замуж, а также взять в семью малыша из детдома.

«Предложила детям кого-нибудь усыновить, они только за. Для меня нет чужих детей. Я вообще крайне редко делю людей на чужих и своих. Я считаю, что если какой-то подонок (в данном случае — женщина, мужчину я не так осуждаю) бросил своего ребенка, а я имею возможность его взять к себе, то почему не взять? Возможно, все-таки решусь», — заявила Диана в недавнем интервью порталу Woman.ru

Любопытно, что Артем и Марта не хотят, чтобы мама выходила замуж, но звезда не может понять, почему. «Летом прошлого года мы с детьми полдничали, и я вдруг неожиданно сама для себя спросила: „Ребята, может, мне замуж выйти?“. А они как закричали: „Нет, мама, нет!“. Мне до сих пор интересно, почему была такая реакция, но я так и не добилась от них ответа», — добавила Арбенина. Напомним, об отце детей Дианы ничего не известно, кроме того, что он бизнесмен из США. Звезда была замужем в 1993-м году, когда исключительно ради прописки расписалась с музыкантом Константином Арбениным.

Фото и видео: Instagram