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44-летняя Диана Арбенина планирует усыновить ребенка
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44-летняя Диана Арбенина планирует усыновить ребенка 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призналась, что готова стать мамой в третий раз.
Диана Арбенина редко распространяется о своей личной жизни и совсем нечасто показывает поклонникам детей — близнецов Артема и Марту. Однако выяснилось, что певица очень хочет выйти замуж, а также взять в семью малыша из детдома.
«Предложила детям кого-нибудь усыновить, они только за. Для меня нет чужих детей. Я вообще крайне редко делю людей на чужих и своих. Я считаю, что если какой-то подонок (в данном случае — женщина, мужчину я не так осуждаю) бросил своего ребенка, а я имею возможность его взять к себе, то почему не взять? Возможно, все-таки решусь», — заявила Диана в недавнем интервью порталу Woman.ru.
Любопытно, что Артем и Марта не хотят, чтобы мама выходила замуж, но звезда не может понять, почему. «Летом прошлого года мы с детьми полдничали, и я вдруг неожиданно сама для себя спросила: „Ребята, может, мне замуж выйти?“. А они как закричали: „Нет, мама, нет!“. Мне до сих пор интересно, почему была такая реакция, но я так и не добилась от них ответа», — добавила Арбенина. Напомним, об отце детей Дианы ничего не известно, кроме того, что он бизнесмен из США. Звезда была замужем в 1993-м году, когда исключительно ради прописки расписалась с музыкантом Константином Арбениным.
Фото и видео: Instagram
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