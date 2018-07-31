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Усыновление — новый тренд?
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Усыновление — новый тренд? 

Клео.Ру 37 минут назад
Фото: Клео.Ру
Диана Арбенина заявила о желании усыновить ребенка. В свои 44 года артистка видит в этом шаге возможность исполнить свою давнюю мечту иметь большую семью.
У солистки группы «Ночные снайперы» уже есть двое детей. Это двойняшки Марта и Артем. Их исполнительница родила, когда ей было 35 лет. Кто стал отцом детей, Диана не говорит. О спутниках жизни Арбениной известно немного. Она один раз была замужем. Это был фиктивный брак. Артистке он нужен был для прописки, но после она предпочла оставить фамилию бывшего супруга.
На сегодняшний день мечту иметь детей она все еще лелеет, но сомнения относительно того, рожать или нет, у артистки имеются. Она рассматривает вопрос с усыновлением ребенка и уже спрашивала об этом своих подросших детей. По словам Дианы, они не против появления в доме еще одного малыша.
Никаких предрассудков относительно ребят из детского дома у Дианы нет. Она считает, что если есть возможность и желание, то подарить брошенному родными родителями ребенку право на счастье, она имеет.
Не так давно в интервью певица рассказывала, что поступила правильно, родив детей в сознательном возрасте. По словам исполнительницы, ранее она вряд ли была готова к такой ответственности и стать хорошей матерью не смогла бы.
Интересный факт. Незадолго до этого об усыновлении ребенка из детдома заявляла Агния Кузнецова. Татьяна Овсиенко и вовсе выказала желание родить самостоятельно.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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