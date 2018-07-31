Звезды, родившие после 40, 45 и 50 лет

Рожать или не рожать? Сейчас или потом? Многие звезды так увлечены карьерой, что на личную жизнь совсем не остается времени. Неудивительно, что радость материнства к некоторым телезвездам приходит довольно поздно — после сорока лет. Хотя, с другой стороны, кто сказал, что это поздно? Было бы желание!

Переживая, что до 39 лет она так и не встретила подходящего мужчину и не родила ребенка, звезда «Интернов» решила взять все в свои руки. Она предложила своему 25-летнему директору Максиму Скрябину стать отцом ее ребенка. В июле 2012 года на свет появилась дочь Варвара. Светлана решила родить в 40 лет, прекрасно осознавая, что отец дочери не станет ее законным супругом. «В моей истории главное — ребенок!» — говорит актриса.

Сальма Хайек родила дочь Валентину в 41 год от миллиардера Франсуа Анри Пино. Актриса уверена, что позднее материнство — это прекрасно. Теперь у ее дочери куда более зрелая и сознательная мать, чем могла бы быть прежде. «Моей дочке повезло, что она родилась именно сейчас, когда мне за 40», — заявила Хайек.

В апреле 2011 года 41-летняя Мэрайя Кэри, забеременевшая с помощью ЭКО, родила близнецов Мороккана и Монро от теперь уже бывшего супруга — шоумена Ника Кэннона. Беременность протекала тяжело, так что после рождения малышей певица заявила, что больше не планирует иметь детей. Зато для двойняшек знаменитая мама ничего не жалеет: журналисты писали, что Мэрайя помешана на детях и оформила детскую комнату задолго до их появления на свет.

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Супруга известного актера Антона Макарского более десяти лет безуспешно пыталась забеременеть, но только в 38 лет у нее получилось родить первого ребенка. Затем, в 42 года, у Виктории появился сын Иван. Она утверждает, что стать мамой никогда не поздно: например, в свое время ее 45-летняя бабушка, несмотря на возраст, родила пятого малыша. «Для женщины поздние роды даже полезны, ведь от них организм омолаживается», — считает Виктория.

Певица родила третьего ребенка в 44 года. У нее уже были сыновья Кингстон и Зума от супруга Гевина Россдейла. Знаменитость отмечает, что беременность стала для нее сюрпризом, который позднее позволил ей открыть в себе много нового. Тогда она как раз пыталась больше заниматься музыкой, а с беременностью пришлось расставлять приоритеты иначе. Гвен не отказывается от карьеры, принимает участие в различных музыкальных проектах. Поговаривают, что 48-летняя знаменитая блондинка планирует четвертую беременность со своим бойфрендом, 41-летним Блейком Шелтоном.

После первого ребенка Моника Беллуччи всегда говорила, что хочет второго как можно быстрее. В 45 лет актриса стала мамой сразу двух дочерей: Девы и Леони. Сама Моника считает, что ей очень повезло, ведь поздние роды несут в себе риск для будущей мамы и ребенка. «Дети — это не фильмы, они не терпят суеты и спешки в подготовке к их появлению», — обозначила свое отношение к родам кинозвезда.

Илзе Лиепа (родила в 46 лет)

Многие артистки балета сознательно отказываются от радостей материнства в пользу карьеры, но знаменитая Илзе Лиепа, несмотря на возраст (46 лет!), родила дочку Надю. Балерина хотела на один год уйти со сцены, чтобы посвятить себя дочери, но вернулась к карьере спустя три месяца. Впрочем, каждую свободную минуту счастливая мама старается проводить с Надей и считает ее рождение настоящим божьим даром.

Холли Берри (родила в 41 год и в 47 лет)

Холли Берри в 41 год родила первого ребенка — дочь Налу — от своего бойфренда Габлиэля Обри. Сына Масео-Роберта актриса родила в 47 лет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. Появление второго ребенка стало для актрисы невероятным сюрпризом, так как Холли считала, что для нее все эти переживания уже в прошлом. Она не стесняется делиться информацией о своем материнстве и счастлива, что обзавелась семьей, пусть с Оливье они и развелись.

Датская актриса Бригитта Нильсен, бывшая супруга Сильвестра Сталлоне , не так давно удивила поклонников неожиданным, но очень радостным известием: 54-летняя звезда фильмов «Рокки-4», «Рыжая Соня» и «Кобра» стала мамой в пятый раз. Отец ребенка — 39-летний итальянский телепродюсер Маттиа Десси. Нильсен предпочитает не вдаваться в детали, поэтому ее поклонники гадают: обращалась ли она к врачам-репродуктологам или ей удалось забеременеть естественным путем.

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