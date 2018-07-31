Внучка Елизаветы II впервые рассказала, как потеряла ребенка на поздних сроках беременности

Зара Тиндолл решилась — и поведала о том, как пережила смерть своего малыша.

Несколько лет назад 37-летняя дочь принцессы Анны Зара Тиндолл, страстно желая стать мамой во второй раз, потеряла малыша. Об этом стало известно еще в 2016 году, а в недавнем интервью внучка Елизаветы II откровенно рассказала, что пережила смерть еще одного ребенка.

По словам женщины, она долго не решалась говорить об этой личной трагедии; малыш умер в утробе, на довольно поздних сроках беременности.

Как сообщили врачи, мой ребенок погиб у меня в животе. Но он был к тому времени уже настолько большим, что мне не стали делать операцию, а искусственно вызвали роды. Нужно было, чтобы прошло какое-то время. Оно, как говорят, самый лучший доктор…

splashnews.com — поделилась своей бедой Зара Тиндолл.

Фото: Instagram

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