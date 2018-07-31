Внучка королевы Елизаветы впервые рассказала о потере второго ребенка

Внучка королевы Елизаветы Зара Тиндолл лишь недавно постепенно начала возвращаться к жизни. Последние полтора года женщина столкнулась со страшной трагедией и потеряла двоих детей.

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Елизавета II стала семикратной прабабушкойУ британской королевы родилась еще одна правнучка. О первом инциденте было известно уже давно, еще в 2016 году, когда незадолго до родов ее ребенок погиб. Про вторую потерю 37-летняя Зара не рассказывала до этого времени, так как не могла найти в себе силы заговорить о случившемся. Второго малыша внучка королевы потеряла на довольно раннем сроке, но Зара тяжело переживала неудачную беременность.

«Как сообщили врачи, мой ребенок погиб у меня в животе. Но он был к тому времени уже настолько большим, что мне мне не стали делать операцию, а искусственно вызвали роды. Нужно было, чтобы прошло какое-то время. Оно, как говорят, самый лучший доктор…», — призналась Зара.

Трагедию ей помогла пережить ее дочка Мия. А летом этого года Тиндолл все же исполнила свою мечту и во второй раз стала мамой — у нее вновь родилась дочь. Сейчас Зара и ее муж совершенно счастливы.