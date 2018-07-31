51-летняя Татьяна Овсиенко и ее муж готовятся впервые стать родителями

@newssstar51-летняя Татьяна Овсиенко и ее муж готовятся впервые стать родителямиТатьяна Овсиенко (51) пережила любовную драму. Она несколько лет ждала, когда ее муж выйдет из тюрьмы. Все это время исполнительница боролась за освобождение Александра Меркулова — Овсиенко продала квартиру и наняла лучших юристов. Два года назад супруг певицы освободился, и пара сразу же обвенчалась. Теперь влюбленные считают, что пришло время родить ребенка. Татьяна рассказала журналистам:

Муж предлагает суррогатную мать. Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст.

Напомним, у Татьяны Овсиенко есть сын от первого брака. Молодой человек давно живет с семьей в Америке и воспитывает собственного сына — внука певицы. Овсиенко видит мальчика не так часто, как хотелось бы. К тому же исполнительница переживает, что внук почти не говорит на русском языке.

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Певица с внуком @newssstar