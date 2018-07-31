Ещё
51-летняя Татьяна Овсиенко и ее муж готовятся впервые стать родителями
Далее:
Читайте также:
Ещё

51-летняя Татьяна Овсиенко и ее муж готовятся впервые стать родителями 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@newssstar51-летняя Татьяна Овсиенко и ее муж готовятся впервые стать родителямиТатьяна Овсиенко (51) пережила любовную драму. Она несколько лет ждала, когда ее муж выйдет из тюрьмы. Все это время исполнительница боролась за освобождение Александра Меркулова — Овсиенко продала квартиру и наняла лучших юристов. Два года назад супруг певицы освободился, и пара сразу же обвенчалась. Теперь влюбленные считают, что пришло время родить ребенка. Татьяна рассказала журналистам:
Муж предлагает суррогатную мать. Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст.
Напомним, у Татьяны Овсиенко есть сын от первого брака. Молодой человек давно живет с семьей в Америке и воспитывает собственного сына — внука певицы. Овсиенко видит мальчика не так часто, как хотелось бы. К тому же исполнительница переживает, что внук почти не говорит на русском языке.
А тем временем пластический хирург раскрыл секреты красоты 70-летней Софии Ротару.
Певица с внуком @newssstar
Лиза: последние новости
Светлана Иванова спустя два месяца после родов рассекретила пол ребенка Поклонники рассекретили пол будущего ребенка 47-летней Леры Кудрявцевой Мама Тимати рассказала, как гарантированно успокоить ребенка во время истерики
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брежнева удивила слишком откровенным декольте14
Кто заставляет женщин чувствовать себя уродливыми14
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри27
Некрасивые жены звездных красавцев
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение