Вместо детей украинских военных на отдых в Хорватию отправили мажоров

Вместо детей украинских силовиков, участвовавших в военной операции в Донбассе, из города Краматорск на отдых в Хорватию отправили чад влиятельных и состоятельных родителей, сообщил украинский журналист Дмитрий Гнап.

На своей странице в Facebook журналист украинского «Общественного ТВ» сообщил, что только четыре из 11 школьников, отправленных на курорт, оказались дети участников боевых действий в Донбассе.

Гнап уточнил, что группу возглавила краматорский депутат «Блока Петра Порошенко» Лилия Кислицына. «Только потом выяснилось, что детей из семей участников АТО в этой группе оказалось совсем мало… А большую часть группы составили дети влиятельных и состоятельных родителей», — сообщил он.

По словам журналиста, среди них оказались дети и внуки трех заместителей мэра Краматорска, ребенок депутата горсовета Краматорска, ребенок главы предприятия, которое принадлежит депутату Кислицыной, ребенок директора известного краматорского магазина-бутика, а также еще «несколько детей непростых родителей».

Гнап сообщил, что детей отбирали по наличию биометрических паспортов, однако у многих детей участников «спецоперации» в Донбассе их не оказалось и они «пролетели».

По словам журналиста, краматорские чиновники держат в секрете официальный список группы, которая поехала в Хорватию.