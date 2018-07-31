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Вместо детей украинских военных на отдых в Хорватию отправили мажоров
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Вместо детей украинских военных на отдых в Хорватию отправили мажоров 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вместо детей украинских силовиков, участвовавших в военной операции в Донбассе, из города Краматорск на отдых в Хорватию отправили чад влиятельных и состоятельных родителей, сообщил украинский журналист Дмитрий Гнап.
На своей странице в Facebook журналист украинского «Общественного ТВ» сообщил, что только четыре из 11 школьников, отправленных на курорт, оказались дети участников боевых действий в Донбассе.
Гнап уточнил, что группу возглавила краматорский депутат «Блока Петра Порошенко» Лилия Кислицына. «Только потом выяснилось, что детей из семей участников АТО в этой группе оказалось совсем мало… А большую часть группы составили дети влиятельных и состоятельных родителей», — сообщил он.
По словам журналиста, среди них оказались дети и внуки трех заместителей мэра Краматорска, ребенок депутата горсовета Краматорска, ребенок главы предприятия, которое принадлежит депутату Кислицыной, ребенок директора известного краматорского магазина-бутика, а также еще «несколько детей непростых родителей».
Гнап сообщил, что детей отбирали по наличию биометрических паспортов, однако у многих детей участников «спецоперации» в Донбассе их не оказалось и они «пролетели».
По словам журналиста, краматорские чиновники держат в секрете официальный список группы, которая поехала в Хорватию.
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