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Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь
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Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь 

Дни.ру 1 час назад
Полиция Татарстана задержала жительницу города Чистополь по подозрению в покушении на убийство, сообщает inkazan.ru. По версии следствия, 23-летня Ангелина Кобзева вместе с сожителем, а также 10-летним сыном и трехмесячной дочерью пришли к знакомым в гости. Хозяева организовали застолье, а когда спиртные напитки кончились, то ушли спать.
В это время у девушки произошла ссора со своим молодым человеком. Кобзева заявил, что ее дочь никому не нужна и выбросила ее из окна. Ребенок, головой ударившись о бетонную поверхность, получил тяжелые травмы. Девушку задержали. Возбуждено уголовное дело.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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