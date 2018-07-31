В Тамбове пьющую мать лишили родительских прав в четвертый раз

29-летнюю жительницу Никифоровского района лишили родительских прав в отношении девятимесячного малыша, сообщили в пресс-службе Тамбовской прокуратуры 30 июля.

Как выяснилось, мать не заботилась о ребенке, оставляла его с посторонними и часто выпивала. По медицинским показаниям малыш нуждался в обследовании и лечении, но мать игнорировала прохождение необходимых процедур.

«Ответчица нигде не работает, не имеет жилья для проживания, злоупотребляет спиртными напитками. Жилой дом, который был приобретен ею на средства материнского капитала, сгорел в результате пожара летом 2017 года. Однако с тех пор ответчица не предприняла мер, направленных на получение социального или специализированного жилища», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Малыша пришлось забрать из семьи и передать в дом ребенка. Причем нерадивую мать в прошлом году уже лишали родительских прав в отношении трех детей.