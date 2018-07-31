Дженнифер Гарнер не хочет, чтобы новая девушка Бена Аффлека общалась с их детьми

Напомним, Бен и Дженнифер вместе воспитывают троих детей — 12-летнюю Вайолет, 9-летнюю Серафину и 6-летнего Сэмюэла. И Дженнифер, и Бена очень часто видят с детьми то на выходе из школы, то в церкви, то на спортивных мероприятиях — и хотя Аффлек очень много времени проводит со своей новой возлюбленной, с детьми он ее не знакомит. Интересно, что при этом Линдси, воспитывающая дочку от предыдущего брака, со своим ребенком Бена уже познакомила.

Аффлек полностью поддержал позицию бывшей жены и отнюдь не рвется навязывать детям общество своей новой девушки: «Бен понимает позицию Дженнифер и относится к ней с уважением», говорит источник.

попкорнnews