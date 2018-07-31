Ещё
Дженнифер Гарнер не хочет, чтобы новая девушка Бена Аффлека общалась с их детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дженнифер Гарнер не хочет, чтобы новая девушка Бена Аффлека общалась с их детьми 

Попкорн News 41 минуту назад
Фото: Попкорн News
Пусть Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер, которые развелись после 10 лет супружеской жизни, и продолжают поддерживать хорошие отношения, на новую девушку Бена это не распространяется: инсайдеры утверждают, что Дженнифер резко против того, чтобы Линдси Шукус, новая возлюбленная актера, общалась с их с Беном детьми.
Напомним, Бен и Дженнифер вместе воспитывают троих детей — 12-летнюю Вайолет, 9-летнюю Серафину и 6-летнего Сэмюэла. И Дженнифер, и Бена очень часто видят с детьми то на выходе из школы, то в церкви, то на спортивных мероприятиях — и хотя Аффлек очень много времени проводит со своей новой возлюбленной, с детьми он ее не знакомит. Интересно, что при этом Линдси, воспитывающая дочку от предыдущего брака, со своим ребенком Бена уже познакомила.
Аффлек полностью поддержал позицию бывшей жены и отнюдь не рвется навязывать детям общество своей новой девушки: «Бен понимает позицию Дженнифер и относится к ней с уважением», говорит источник.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Стоп-кадр: Тейлор Свифт, Хью Джекман, Джош Хартнетт, Тоби Магуайр и другие Колин Джост рассказал о своем романе со Скарлетт Йоханссон Леди Гага назвала Рианну самой хорошо одетой звездой Met Gala 2017
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые жены звездных красавцев3
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами3
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Беременная Хилькевич сделала секси-фото5
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение