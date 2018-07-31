Перелет с гарантией: поможет ли страховка при родах во время отдыха за границей

Беременных москвичек отказываются страховать при выезде за границу. В некоторых компаниях объясняют –слишком велики риски. Тогда женщины решаются на поездку без гарантий, на свой страх. Корреспонденты телеканала Москва 24 попытались разобраться, стоит ли отказываться от перелетов на поздних сроках, а также развеяли мифы о втором гражданстве при родах за границей.

У одной российской туристки в Турции случились преждевременные роды. Ребенок весом всего 800 граммов появился у женщины на шестом месяце. Малыша выхаживали турецкие врачи, за 500 долларов в сутки. Через несколько дней ребенок скончался. Необходимую страховку, которая могла бы покрыть расходы, женщина оформлять не стала — взяла лишь стандартный туристический пакет.

А ведь всего этого можно было бы избежать. Прежде чем отправить к морю женщину в «интересном положении», турагент обязан предупредить обо всех рисках и предложить специальный пакет. Но почему-то не все компании берутся страховать беременных. Марианне Стерлиговой, например, отказали — она хотела вылететь в Турцию на седьмом месяце беременности.

"Сказано было, что беременность — это такой сложный процесс. А главное — дорогие услуги. Поэтому если со мной что-то случится, с учетом срока, возраста это очень дорого будет стоить. Поэтому они не могут на себя такой риск взять", — рассказывает женщина.

Чтобы проверить ее историю, корреспондент отправилась в известное турагентство под видом беременной клиентки. С порога предупредила сотрудников, что в положении. Агент, услышав об этом, сообщил, что если роды случатся в Турции, то гражданство сразу же получат и ребенок, и мама.

Но это не совсем так: чтобы получить турецкое гражданство, нужно, как минимум, выйти замуж за подданного Турции. Так что, верить на слово менеджерам турагентств не стоит. Услышав сомнения потенциального туриста, агенты все-таки предлагают специальный пакет, покрывающий роды и осложнения беременности, за три тысячи рублей. Но сотрудники страховой компаний признаются, что даже этого недостаточно для безопасного отдыха.

"Роды, конечно, будут покрыты. Но вот все дальнейшее обслуживание — это уход за ребенком, новым человеком. Соответственно, нужен новый страховой полис и новые услуги", — отмечает представитель страховой компании Юрий Нехайчук

Юрист Ольга Исаева добавляет, что люди, привыкшие к отечественной системе здравоохранения, бывают неприятно удивлены тем, что в других странах медицина работает совершенно иначе.

Получается, что даже если купить необходимую страховку, в случае родов придется раскошелиться: либо на дополнительный пакет для ребенка, либо — на клинику. И даже если деньги — не проблема, никто не гарантирует, что врач за границей обеспечит матери, а главное — новорожденному малышу должный уход.