«Я трижды подвергла ребенка опасности!»

Упал со стульчика

В 6 месяцев мой ребёнок уже вовсю переворачивался и ползал по-пластунски. Но, на удивление, в креслице для кормления всё время лежал спокойно, играл или глазел по сторонам. Он всегда был под присмотром, на расстоянии вытянутой руки! Мне казалось, случись что, падение легко предотвратить, поэтому малыша мы не пристёгивали…

В тот день я была всего в метре от него — добавляла в детское пюре оливковое масло. Я ещё не знала, что самое страшное случается именно тогда, когда ты отворачиваешься на секунду. И отвернулась… Грохот, и тут же крик! Мой сын лежал на полу!

Если малыш закричал сразу и не терял сознания, как минимум сотрясения у него нет. Об этом мне рассказали потом, а в тот момент я решила, что пупс кричит от боли. Я в панике схватила его, попыталась успокоить, но ничего не получалось! Малыш притих только на груди, а я позвонила в «скорую». В больнице ему сделали рентген головы и сообщили, что всё в порядке. Судя по позе, в которой мой сын оказался на полу, он перевернулся со спины на живот, попытался проползти по стульчику, но соскользнул вниз и приземлился на попу в мягком памперсе.

С тех пор я пристёгиваю ребёнка всегда и везде.

Подавился фантиком

В 10 месяцев цепкие пальчики моего сына стали доставать всё и отовсюду. Поэтому, собираясь обедать и усаживая его в злополучное креслице, мы отодвигали свои горячие тарелки и острые ножи на безопасное расстояние. И наивно полагали, что отвернуться на минутку уже не страшно…

Чтобы не испортить дорогой стол, мы использовали пластиковые салфетки. В тот день я выложила на такую несколько конфет в виде ярких матрёшек и отошла налить себе чаю. Поворачиваюсь — малыш успел подтащить за край салфетку и уже мнёт в руках конфету. Без фантика! «Неужели проглотил?» Но во рту, как мне показалось, ничего не было. «Что поделать, завтра найду фольгу в подгузнике».

Однако минут через 10 ребёнку стало плохо. Сине-красный, он скривился от рвотных позывов! Видимо, всё это время он мусолил фантик за щекой и теперь решил проглотить… В голове пронеслись фрагменты инструкции Комаровского «Если ребёнок подавился».

Но, к счастью, делать ничего не пришлось: едва я взяла сына на руки, его тут же обильно вырвало и большой кусок фольги вышел. Оставшийся я сняла у него с языка пальцем.

Естественно, с тех пор никаких конфет (и вообще ничего в упаковке) не выкладывается на наш стол.

Укатился под машину

Когда сыну было 11 месяцев, я повсюду брала его с собой: в гости, в кафе, в торговый центр.

На этот раз мы вместе отправились в мясной магазинчик, но из-за жары дверь была прикрыта — с коляской не войти. Я нажала педаль блокировки и отвернулась подпереть дверь доской.

Когда я подняла голову, коляска вместе с моим малышом уже катилась по неровному тротуару на проезжую часть! Педаль явно была нажата не до конца, а я не проверила…

Я догнала и остановила коляску, когда она уже падала с бордюра прямо под машины! Ребёнок ничего не понял и не выпал только потому, что я, наученная горьким опытом, его пристегнула.

Казнить себя или миловать? Пока я только пробую оправдаться. Я изо всех сил стараюсь быть хорошей мамой, читаю книги известных педиатров и психологов, занимаюсь со своим ребёнком, пытаюсь обезопасить дом. Но, пока муж на работе, а бабушки в других городах, большую часть времени я с малышом одна. И у меня не десять глаз…