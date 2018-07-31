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Алена Водонаева не планирует становиться мамой во второй раз
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Алена Водонаева не планирует становиться мамой во второй раз 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда откровенно ответила на вопрос поклонников.
Ведущая, блогер, модель, светская львица Алена Водонаева прямо ответила на вопрос о том, планирует ли она обзаводиться вторым ребенком. Звезда откровенно призналась, что в настоящий момент не собирается становиться матерью во второй раз.
После этого отпуска я пока передумала еще детей,
— заявила Алена Водонаева.
Напомним, звезда растит сына Богдана, мальчик — единственный отпрыск Алены Водонаевой. Отец ребенка — бизнесмен Алексей Малакеев, за которого знаменитость вышла замуж в 2009 году. В 2011 году союз распался, а в 2013 супруги официально развелись, однако сохранили при этом прекрасные отношения.
Фото: Instagram
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