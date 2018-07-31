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В Колпино полицейский спас ребенка от стаи разъяренных собак
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В Колпино полицейский спас ребенка от стаи разъяренных собак 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Колпино лейтенант полиции Александр Комендантов спас девочку от своры бродячих собак, сообщает «Петербургский дневник». Инцидент произошел накануне в Колпино.
Страж порядка возвращался домой после ночного дежурства и из окна автомобиля увидел, как к маленькой девочке подбежала целая стая бездомных псов: один из них схватил ребенка зубами за капюшон. Комендантов сразу выскочил из машины и бросился на помощь. Полицейский разогнал собак, но при этом дворняги укусили его за руку и в лицо.
Ребенок не пострадал. Стражу порядка оказана медицинская помощь.
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