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Дроздова, Пугачева и другие звезды, откровенно рассказавшие о том, что сделали аборт
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Дроздова, Пугачева и другие звезды, откровенно рассказавшие о том, что сделали аборт
Passion.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
Passion.ru
Эти знаменитости не побоялись публично рассказать о том, что когда-то решились на ответственный шаг и отказались от рождения ребенка.
Ольга Дроздова
Алла Пугачева
Любовь Успенская
Светлана Пермякова
Лайма Вайкуле
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