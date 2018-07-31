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Дроздова, Пугачева и другие звезды, откровенно рассказавшие о том, что сделали аборт
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Дроздова, Пугачева и другие звезды, откровенно рассказавшие о том, что сделали аборт 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Эти знаменитости не побоялись публично рассказать о том, что когда-то решились на ответственный шаг и отказались от рождения ребенка.
Ольга Дроздова
Алла Пугачева
Любовь Успенская
Светлана Пермякова
Лайма Вайкуле
Марина Зудина
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