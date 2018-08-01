Две орчанки оштрафованы за «воспитание» школьников веткой

Две жительницы Орска оштрафованы на 17 тысяч рублей за то, что избили двоих 9-летних школьников веткой.

20 апреля один из пострадавших зашел во двор частного дома в Старом городе, где жил его одноклассник. Мальчик взял игрушку и ушел на улицу, это увидела 60-летняя хозяйка дома. Пенсионерка по телефону рассказала о произошедшем 40-летней дочери. Женщины нашли школьника и стали «воспитывать» мальчика руками и веткой дерева. Досталось и его двоюродному брату. Родители детей обратились в полицию.

Советский районный суд Орска обязал младшую подсудимую выплатить 10 тысяч рублей, старшую — 7 тысяч рублей. Их апелляция отклонена, сообщает пресс-служба облсуда.