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Две орчанки оштрафованы за «воспитание» школьников веткой
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Две орчанки оштрафованы за «воспитание» школьников веткой 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Две жительницы Орска оштрафованы на 17 тысяч рублей за то, что избили двоих 9-летних школьников веткой.
20 апреля один из пострадавших зашел во двор частного дома в Старом городе, где жил его одноклассник. Мальчик взял игрушку и ушел на улицу, это увидела 60-летняя хозяйка дома. Пенсионерка по телефону рассказала о произошедшем 40-летней дочери. Женщины нашли школьника и стали «воспитывать» мальчика руками и веткой дерева. Досталось и его двоюродному брату. Родители детей обратились в полицию.
Советский районный суд Орска обязал младшую подсудимую выплатить 10 тысяч рублей, старшую — 7 тысяч рублей. Их апелляция отклонена, сообщает пресс-служба облсуда.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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