Новый муж дороже: многодетная орчанка отказалась от двойняшек

В Орске суд лишил родительских прав местную жительницу, которая отказалась от двойняшек еще при их рождении.

В 2017 году орчанка родила мальчика и девочку, которые стали у нее четвертым и пятым ребенком. Мать сразу отказалась от детей, а их отец неизвестен.

В суде женщина заявила, что отказывается от малышей из-за нового мужа: мужчина не захотел воспитывать чужих маленьких детей. Стоит отметить, что орчанка вновь ждет ребенка и в жизни рожденных год назад детей не принимает участие. Суд лишил ее родительских прав в отношении обоих малышей, обязав платить алименты на их содержание в размере 1/3 части собственного заработка, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

К счастью, над девочкой и мальчиком через несколько недель после их рождения взяла опекунство семья с ребенком. Опекунам осталось дождаться вступления в силу решения суда, и они смогут официально стать родителями двойняшек.