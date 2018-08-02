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Новый муж дороже: многодетная орчанка отказалась от двойняшек
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Новый муж дороже: многодетная орчанка отказалась от двойняшек 

АиФ-Оренбург 24 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске суд лишил родительских прав местную жительницу, которая отказалась от двойняшек еще при их рождении.
В 2017 году орчанка родила мальчика и девочку, которые стали у нее четвертым и пятым ребенком. Мать сразу отказалась от детей, а их отец неизвестен.
В суде женщина заявила, что отказывается от малышей из-за нового мужа: мужчина не захотел воспитывать чужих маленьких детей. Стоит отметить, что орчанка вновь ждет ребенка и в жизни рожденных год назад детей не принимает участие. Суд лишил ее родительских прав в отношении обоих малышей, обязав платить алименты на их содержание в размере 1/3 части собственного заработка, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
К счастью, над девочкой и мальчиком через несколько недель после их рождения взяла опекунство семья с ребенком. Опекунам осталось дождаться вступления в силу решения суда, и они смогут официально стать родителями двойняшек.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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