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Орчанку оштрафовали за «самосуд» нам ребенком
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Орчанку оштрафовали за «самосуд» нам ребенком 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В районном суде вынесли решение по административному делу в отношении местных жительниц.
Инцидент произошел в Орске в апреле 2018 года. В Старом городе школьник зашел в дом своего одноклассника, без спроса взял игрушки и унес их с собой. Это увидела хозяйка дома, где проживает одноклассник. Она позвонила своей дочери и рассказала о произошедшем. В результате обе они вскоре нашли мальчика, который в тот момент гулял на улице со своим братом-ровесником. Они стали «воспитывать» ребенка не только на словах: несколько ударов ветками дерева получили оба мальчика.
Узнав о случившегося, родители пострадавших обратились в полицию. В ходе заседания Советский райсуда Орска назначил одной из женщин штраф в 10 тыс. рублей, а ее матери — 7 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе облсуда, решение районного суда признано законным.
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