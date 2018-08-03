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В Орске проститутку оштрафовали на 500 рублей за дачу взятки полицейскому
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В Орске проститутку оштрафовали на 500 рублей за дачу взятки полицейскому 

АиФ-Оренбург 52 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске районный суд Ленинского района вынес приговор женщине, обвиняемой по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя».
Орчанка пыталась дать взятку в размере 80 тысяч рублей начальнику уголовного розыска, чтобы избежать доследственной проверки по поводу ее занятий проституцией. Женщина была задержана во время попытки передачи взятки, сообщает областная прокуратура.
Суд приговорил «ночную бабочку» к штрафу в 500 рублей.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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