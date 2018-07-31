В Пензенской области полицейские нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

В полицию Лунинского района обратилась жительница села Гольцовка. Женщина сообщила, что утром из дома ушел ее 4-летний сын. Заявительница пояснила, что на несколько минут вышла из жилища в тот момент, когда ребенок завтракал. Когда она вернулась, то мальчика на месте не обнаружила, а затем заметила, что со двора исчезла собака. На протяжении четырех часов родители и односельчане самостоятельно искала сына, а когда поиски ни к чему не привели, позвонила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Лунинский». Женщина пояснила, что ребенок не может говорить, поэтому лишен возможности отозваться на крики тех, кто его ищет. Она добавила, что сын, вероятно, ушел гулять вместе с собакой.

Личный состав отдела незамедлительно подняли по тревоге. На поиски ребенка направили представителей всех служб. Розыск осложняли неблагоприятные погодные условия: из-за сильного дождя служебная собака не могла напасть на след пропавшего.

Четыре часа спустя ребенка нашли в лесополосе, находившейся в километре от дома заявительницы. Состояние его оценивается как удовлетворительное. Дома он отсутствовал восемь часов.

Родители мальчика выразили благодарность сотрудникам полиции и местным жителям, принимавшим участие в поисках сына.