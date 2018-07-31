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Мы нашли бренд красивой детской одежды из Петербурга — I’m not a honey («Я не миленький»)
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Мы нашли бренд красивой детской одежды из Петербурга — I’m not a honey («Я не миленький») 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В Петербурге появился бренд детской одежды I'm not a honey с вещами для девочек и мальчиков как у взрослых. Его история началась с шести моделей осенних пальто, а спустя пару месяцев дизайнер Настя Расстягаева стала делать двубортные пиджаки, нескучные костюмы, рубашки асимметричного кроя и оверсайзовые платья с брошами.
Анастасия Расстягаева идеолог I'm not a honey
«Почему детская одежда? Дети классные и, пожалуй, лучше взрослых. Название бренда переводится как «Я не миленький» — это протест детей, которые не хотят носить одежду в рюшечках, сердечках и цветочках. Мы используем натуральные итальянские ткани и придерживаемся минималистичного дизайна. Но, несмотря на сдержанность, эта одежда не мешает детям оставаться детьми: в ней все также удобно играть, бегать и прыгать».
Идеальные вещи для дабл-дрессинга с родителями стоят от 3500 рублей (за рубашки) до 11 000 рублей (за костюм). Купить одежду, рассчитанную на рост от 104 до 152 см, можно в «инстаграме» марки, там же Настя предлагает заказать детские наряды на любой размер. C каждой покупкой идут веточки хлопка и лаванды, а также «заботливые» крафтовые бирки с информацией по уходу «покажи это маме — она знает, что с этим делать». К осени I'm not a honey выпустит новую коллекцию для школы School is Cool.
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