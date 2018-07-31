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Николь Кидман увлеклась ретро-стилем
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Николь Кидман увлеклась ретро-стилем 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Николь Кидман Фото: Eric CHARBONNEUA/REX/FOTODOM.ru  Поговаривают, что актриса собирается снова стать мамой. В браке с певцом Китом Урбаном у нее уже есть две дочки 10 и 8 лет, но пара мечтает еще об одном ребенке. «Бабушка родила мою маму в 49 лет. Я хотела бы превзойти ее достижение», — призналась 51-летняя Николь. Младшую дочь Кидман Фейт родила суррогатная мать, и, возможно, третий ребенок супругов появится на свет тем же способом. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Белое платье с вышивкой на Николь — от французского Модного дома Dior, из летней коллекции resort-2019. Образ явно навеян модой начала прошлого столетия, когда дамы были изящны, а кавалеры галантны. Эффектная деталь — широкий кожаный ремень — не выбивается из ретростиля, а, напротив, напоминает старые пояса-корсеты.
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