Большое счастье: московские врачи приняли роды у женщины весом 167 кг

Пациентка 16 лет мечтала о рождении ребенка, и медики помогли этому желанию сбыться, несмотря на вес пациентки, осложнявший роды.

Для 37-летней москвички Натальи Пантелеевой долгожданная беременность стала настоящим испытанием. Путь к ней был длинным: 16 лет назад женщина вышла замуж и все эти годы грезила о материнстве. Однако многочисленные тесты никак не показывали заветные 2 полоски. И Наталья, и ее супруг уже почти смирились с таким положением дел, когда узнали, что их молитвы наконец услышаны: в семье будет ребенок. Однако беременность протекала сложно. Дело в том, что Наталья весит 167 килограммов, а такой вес автоматически влечет за собой хронические болезни. И в течение 9 месяцев все они обострились. Наталья призналась врачам Инфекционной клинической больницы №2, что вначале даже не думала о будущем материнстве, а списала плохое самочувствие на новую, прежде неведомую ей, болезнь.

Тем не менее медики тщательно следили за пациенткой на протяжении всего срока и готовили ее к естественным родам, хотя при таком весе это непростая задача. Даже эпидуральная анестезия становится сложным опытом: надо тщательно рассчитать дозу и эффект от этой процедуры. И чудо произошло: Наталья, как и мечтала с детства, родила здоровую девочку весом — 4400 кг, а ростом — 56 см. Счастливая мама не могла скрыть слез и благодарила врачей за их профессионализм и золотые руки. Впрочем, рыдала не только сама мама, но и новоиспеченный папа. Несмотря на нордический нрав, он, увидев маленькую дочку, названную в его честь Владиславой, тоже вытирал слезы умиления. Сейчас малышка Влада вместе с мамой уже дома: девочка растет, пьет мамино молоко и даже не подозревает, как долго ее ждали родители.