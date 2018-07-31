Ева Лонгория впервые показала месячного сына на обложке журнала

19 июня Ева Лонгория и ее супруг Хосе Антонио Бастон стали родителями. У пары родился сын Сантьяго Энрике. До сегодняшнего дня актриса опубликовала в соцсетях всего пару кадров с первенцем, при этом ни на одном фото не видно лица малыша. И вот теперь пришло время познакомиться с мальчиком. Вместе с малышом Лоногория появилась на обложке американской версии издания HOLA!. Знакомься, Сантьяго Энрике, малыш машет миру своей крохоткой ладошкой.

Как тебе малыш Евы? Он красавец, правда?

Напомним, о беременности Лонгории стало известно в середине декабря прошлого года.

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Фото:Instagram