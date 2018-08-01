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Ева Лонгория впервые появилась с новорожденным сыном на обложке журнала
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Ева Лонгория впервые появилась с новорожденным сыном на обложке журнала 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда не побоялась показать малыша публике через месяц после его появления на свет.
В середине июня 43-летняя актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория, наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», впервые стала мамой. Звезда родила сына. Мальчика было решено назвать Сантьяго Энрике.
В первые дни после рождения малыша звезда не показывала его лицо, но скрывать его внешность от публики долго не стала. Чуть больше, чем через месяц она снялась с ним для журнала. Несколько часов назад Ева Лонгория поделилась фотографией обложки издания HOLA!, на которой можно увидеть актрису, держащую на руках новорожденного сына.
Вот он! Сантьяго Энрике Бастон машет «Здравствуйте» всему миру! С нетерпением делюсь с вами этой фотографией,
— написала звезда в Instagram.
Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)
31 Июл 2018 в 10:12 PDT  «Такой красивый!», «Очень мило», «Как чудесно!», «Он похож на своего папу», «Он восхитителен!», — комментируют подписчики.
Напомним, Ева Лонгория трижды была замужем. С 2002 по 2004 год — за звездой сериала «Главный госпиталь» актером Тайлером Кристофером. С 2007 по 2011 год — за Тони Паркером, французским баскетболистом.
В 2016 году, после трех лет отношений, знаменитость вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Слухи о беременности актрисы появились осенью 2017 года, а в январе 2018-го Ева Лонгория официально подтвердила, что ждет первенца.
Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)
13 Апр 2018 в 11:23 PDT  Фото: Instagram
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