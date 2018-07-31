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Ярославца, сажавшего сына на цепь, вместе с женой отправили на психиатрическую экспертизу
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Ярославца, сажавшего сына на цепь, вместе с женой отправили на психиатрическую экспертизу 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Здесь мальчик отбывал наказание
Мужчину, который воспитывал сына, приковывая его велосипедной цепью к собачьей будке, проверяют врачи. Его и супругу отправили на психологическую экспертизу.
— Детей из семьи изъяли, сейчас они находятся отдельно от родителей, — рассказали в следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области. В начале лета стало известно о том, что в Ярославской области мужчина приковывал сына к собачьей будке. Так 13-летнего мальчика наказывали за плохое поведение. Подростка и ещё троих младших детей временно забрали из дома на отшибе деревни, а отца объявили в розыск. Задержали его в больнице, куда он пришёл к детям. Суд решил выпустить его под подписку о невыезде. Соседи рассказали, что семья была странной, а история оказалась очень запутанной. Дочь у отца-садиста пытается вернуть себе родная мама, уехавшая в Украину.
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