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Этот ребенок хотел знать, сколько лет было его матери, когда он родился. Следующие слова сына — заставили ее плакать!
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Этот ребенок хотел знать, сколько лет было его матери, когда он родился. Следующие слова сына — заставили ее плакать! 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Моя подруга Дебби с двумя дочерьми была в школе, когда ей вдруг стало плохо. Дебби посетила своего семейного врача, который сказал ей, что она была тронута «любовью» и теперь — беременна.
Рождение Томми, здорового, прекрасного сына, стало событием для торжества. Время шло, и казалось, будто каждый день приносил еще одну причину, чтобы праздновать дар жизни Томми. Он был милый, заботливый, веселый и радовал всех вокруг.
Однажды, когда Томми было около пяти лет, он и Дебби поехали в торговый центр. Как это бывает с детьми, он внезапно спросил: «Мама, а сколько тебе было лет, когда я родился?»
«Тридцать шесть, Томми. А что?», — спросила Дебби, удивляясь, что это вдруг заинтересовало ее маленького сына.
«Какой позор!», — ответил Томми.
«Что ты имеешь в виду?», — спросила озадаченно Дебби.
Глядя на маму с любовью в глазах, Томми сказал: «Только подумай, все эти годы мы не знали друг друга!»
Карельские вести: последние новости
Юлия Барановская: «Если ты обидел человека — тебе с этим жить» Она стала матерью-одиночкой в 17 лет, утверждая, что она никудышная мать. Но она плакала, когда ей позвонили из школы! Популярные девочки из школы толкнули ее в лужу грязи и смеялись. То, что последовало после этого – заставило их закрыть свои рты надолго!
Женский форум
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