Этот ребенок хотел знать, сколько лет было его матери, когда он родился. Следующие слова сына — заставили ее плакать!

Моя подруга Дебби с двумя дочерьми была в школе, когда ей вдруг стало плохо. Дебби посетила своего семейного врача, который сказал ей, что она была тронута «любовью» и теперь — беременна.

Рождение Томми, здорового, прекрасного сына, стало событием для торжества. Время шло, и казалось, будто каждый день приносил еще одну причину, чтобы праздновать дар жизни Томми. Он был милый, заботливый, веселый и радовал всех вокруг.

Однажды, когда Томми было около пяти лет, он и Дебби поехали в торговый центр. Как это бывает с детьми, он внезапно спросил: «Мама, а сколько тебе было лет, когда я родился?»

«Тридцать шесть, Томми. А что?», — спросила Дебби, удивляясь, что это вдруг заинтересовало ее маленького сына.

«Какой позор!», — ответил Томми.

«Что ты имеешь в виду?», — спросила озадаченно Дебби.

Глядя на маму с любовью в глазах, Томми сказал: «Только подумай, все эти годы мы не знали друг друга!»