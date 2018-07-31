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«Социальная няня» спешит на помощь
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«Социальная няня» спешит на помощь 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В России развивается пилотный проект «социальная няня». Сертифицированные специалисты помогают родителям воспитывать детей. Новая услуга востребована у молодых родителей, одиноких мам и многодетных семей. Проект «социальная няня» стартовал в Вологодской области и Башкортостане. Специалисты по присмотру за ребенком несколько раз в неделю приходят в семью. В это время родители могут сделать все необходимые дела вне дома. Услуга «социальная няня» стоит 140 рублей за одно посещение.
Решат ли социальные няни проблему с очередями в ясли и детские сады, в студии телеканала «МИР 24» рассказала руководитель патронажной службы по уходу на дому «Милосердие» Алена Давыдова.
— Что это за проект «Социальная няня»?
Алена Давыдова: Этот проект запустили по инициативе государства, Общественной палаты и уполномоченного по правам ребенка. Он направлен на помощь семьям, которым нужна няня.
— Насколько популярен этот проект?
Алена Давыдова: Проект развивается исходя из очередей в детские сады. Няни также нужны семьям, которые по ряду причин не могут отдать детей в детский сад. Есть дети с заболеваниями, есть дети, которым нужен индивидуальный подход.
— Как происходит выбор няни для конкретной семьи?
Алена Давыдова: Везде по-разному, но, безусловно, пожелания родителей учитывают. Без этого невозможно, потому что бывают чисто психологические моменты, когда надо найти друг к другу подход. Родители могут высказать свои пожелания, но выбирать и перебирать кандидатов они, конечно, не могут.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
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