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13-летняя родившая школьница взбесила одноклассников ребенком
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13-летняя родившая школьница взбесила одноклассников ребенком 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Жительница Великобритании стала мамой в 13 лет, за что подвергалась травле со стороны сверстников. Однако девушка не собиралась терпеть издевательства, поэтому нарочно пришла на выпускной с дочерью назло сверстникам.
Британка узнала о своей беременности, обучаясь в школе. Для девочки это стало настоящим ударом: она была еще совсем не готова рожать.
Напуганная ученица долгое время боялась рассказать обо всем семье, поэтому хранила молчание на протяжении полугода. Однако дальше скрывать свое положение она уже не могла, передает Mirror.
Школьница собралась с силами и открыла родителям «страшную тайну». Она думала, что близкие бурно отреагируют на такую новость. Однако, к удивлению беременной, родные совершенно спокойно восприняли информацию и поддержали дочь. Более того, родителя начали готовить дом к появлению внука или внучки.
При этом сверстники, узнав об интересном положении одноклассницы, сделали ее изгоем. Девушка подвергали насмешкам каждый день. Несмотря на это будущая мама не готова была бросать школу из-аз глумлений.
Чтобы обернуть ситуацию в свою пользу, она решила доучиться до конца, а на выпускной придти вместе со своей малышкой. «Моя дочь вдохновила меня продолжать идти вперед и дала мне сил, в которых я нуждалась. Я слишком через многое прошла, чтобы просто взять и сдаться», — рассказала 13-летняя родительница.
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