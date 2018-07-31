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Крисси Тейген страдает из-за своего тела
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Крисси Тейген страдает из-за своего тела 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Американская модель и жена популярного музыканта Джона Ледженда в мае стала мамой второй раз.
Девушка постоянно делится с поклонниками снимками с новорожденным сыном, она старается кормить малыша грудью. Но новое тело, изменившееся в результате второй беременности, не радует молодую маму.
Модель стала знаменитой благодаря тому, что всегда выглядела отлично. Одновременно с этим девушка никогда не боялась говорить о своих недостатках. Сейчас Крисси понимает, что проблемы с фигурой вызваны в первую очередь рождением ребенка, ведь для этого требовалось немало усилий. Но, находясь на отдыхе, Тейген снова заговорила о неуверенности в себе по причине огромных растяжек на коже. Модель даже сняла видео, где продемонстрировала то, что ее сильно беспокоит. Крисси заметила о ненавистных растяжках: «Я думаю, они просто так не уйдут. Это мое новое тело».
Тейген посчитала, что одним из главных виновников ее страданий является Инстаграм, где люди настолько привыкли пользоваться фото редакторами, что совершенно забыли, как выглядят нормальные тела.
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