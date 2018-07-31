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После нападения пса на девочку в Подмосковье снова обсуждают ужесточения для собаководов
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После нападения пса на девочку в Подмосковье снова обсуждают ужесточения для собаководов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ответственность собаководов за выгул питомцев без намордника и поводка необходимо ужесточать в целях безопасности, в том числе, детей, сообщила РИАМО во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее подмосковные следователи начали проверку по информации СМИ о нападении тибетского мастифа на 11-летнюю девочку в Талдоме. Ребенок госпитализирован со множественными укусами. Как выяснили журналисты, эта собака не впервые нападает на людей.
«Это вопросы к социальной ответственности хозяев, мы об этом давно говорим. Мы говорим о том, что надо повышать административную ответственность для хозяев собак неважно какой породы, неважно какого размера — собаки должны ходить в наморднике и на поводке. Мы выступаем за жесткое регулирование и за жесткую ответственность владельцев животных», — сказала Мишонова.
В июне в Коломенском городском округе во время пикника овчарка загрызла полуторагодовалого ребенка. От полученных травм малыш скончался в больнице. После этого случая Мишонова призвала родителей не подпускать собак к маленьким детям, а владельцев домашних животных попросила надевать на своих питомцев намордники.
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