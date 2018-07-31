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Сын Артуро Видаля рассказал, в каких двух клубах мог продолжить карьеру его отец
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Сын Артуро Видаля рассказал, в каких двух клубах мог продолжить карьеру его отец 

Soccer News 32 минуты назад
Фото: Soccer News
Так, на своем канале в ютуб старший из детей 31-летнего хавбека рассказал: «Все спрашивают меня, куда уйдет мой папа? Я до сих пор не знаю, но, скорее всего… это будет „Барселона“ или „Интер“.
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Женский форум
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