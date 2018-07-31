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Двухлетний ребенок выпал с пятого этажа на ул. Текстильщиков в Вологде
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Двухлетний ребенок выпал с пятого этажа на ул. Текстильщиков в Вологде 

Вологда.рф 15 минут назад
Фото: Вологда.рф
Как стало известно «Вологда.РФ», малыш выжил и был госпитализирован в детскую областную больницу. Сейчас мальчик получает все необходимое лечение. В Вологде за лето — уже третий случай падения ребенка из окна.
Накануне подобное происшествие удалось предотвратить в Череповце. Малыша, стоящего на подоконнике вовремя увидели прохожие и вызвали спасателей. Выяснилось, что мать в это время принимала душ.
В то же время родителей в Вологде предупреждают об опасности, которую могут представлять для их детей москитные сетки. Настоящая информационная кампания идет в учреждениях здравоохранения, СМИ, соцсетях.
Еще в мае стартовала профилактическая акция «Безопасные окна». Уполномоченным по правам ребенка в Департаменты и различные учреждения были разосланы памятки. Департамент здравоохранения опубликовал официальное обращение к родителям с призывом быть максимально ответственными и внимательными к своим малышам.
«Отмечу, что обычно от падения из окон страдают малыши, которым около двух лет. В этом возрасте ребенку хочется все узнать, все попробовать самим, — говорит пресс-секретарь Департамента здравоохранения области Анна Чхетиани. — Мы призываем всех родителей к максимальной ответственности и внимательности».
Памятки распространяли в поликлиниках и детских садах. С родителями проводились профилактические беседы. Почти 2 000 информационных листовок, предупреждающих об опасности выпадения детей из окон, разместили в подъездах домов Вологды.
«Эти памятки в электронном виде к нам пришли в конце мая. Мы разослали их во все управляющие компании Вологды с просьбой расклеить в подъездах, — поясняет консультант отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента городского хозяйства Ольга Носкова.
По статистике в Вологодской области ежегодно из окон выпадают шесть малышей.
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Женский форум
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