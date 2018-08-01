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16-летняя британская школьница назло одноклассникам пришла на выпускной с 2-летней дочкой
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16-летняя британская школьница назло одноклассникам пришла на выпускной с 2-летней дочкой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Несмотря на издевательства одноклассников, молодая мама нашла в себе силы появится на выпускном с дочкой.
Кейли Снэйт стала мамой в 13 лет. Беременность для девушки стала настоящим шоком, поэтому она до шестого месяца скрывала свое интересное положение даже от родителей. Но вопреки ее страхам, родные оказали поддержку и помощь. Но вот одноклассники напрочь отказались принимать Кейли. Молодая мама стала изгоем среди сверстников. Она постоянно подвергалась издевательствам и насмешкам. Но у Снэйт оказался сильный характер. Она решила назло всем не только доучиться до конца, но и прийти на выпускной со своей малышкой-дочкой.
Моя дочь Харли вдохновила меня продолжать идти дальше и дала силы, в которых я нуждалась. Я прошла через многое, чтобы просто взять и опустить руки,
— делится Кейли.
Руководство школы запретило Кейли посещать официальную часть, но она с дочкой приняла участие в выпускной фотосессии. Фотографиями молодая мама поделилась в соцсетях. Своим храбрым поступком девушка вдохновила многих молодых мам по всему миру.
Фото: Facebook
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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