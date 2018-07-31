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Дружба девочки и питона ужаснула пользователей сети
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Дружба девочки и питона ужаснула пользователей сети 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Опасная дружба. Огромный питон может напугать кого угодно, но только не пятилетнюю девочку, передает телеканал «МИР 24».
Пугающее видео выложил отец ребенка. На кадрах девочка гладит питона и даже пробует поцеловать. Змея тоже ведет себя вполне миролюбиво. Хотя выглядит это жутковато, ведь рептилии ничего не стоит задушить девочку.
Сам автор видео утверждает, что его дочери ничего не угрожает и дома у них содержатся два таких питона.
Не менее экзотичный питомец живет в семье в Индонезии. На заднем дворе дома в бассейне уже более 20 лет обитает двухметровый крокодил. Хозяин дома Ирван утверждает, что за это время хищник стал почти ручным, его не боятся даже дети. Питомца в семье очень любят и хорошо за ним ухаживают — купают в бассейне, кормят свежей рыбой и тщательно чистят ему зубы специальной щеткой. За годы совместной жизни хозяева дома и крокодил ни разу не поссорились. По словам Ирвана, никто из членов семьи никогда не чувствовал угрозы от пресмыкающегося.
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