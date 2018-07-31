Дружба девочки и питона ужаснула пользователей сети 

Опасная дружба. Огромный питон может напугать кого угодно, но только не пятилетнюю девочку, передает телеканал «МИР 24».
Пугающее видео выложил отец ребенка. На кадрах девочка гладит питона и даже пробует поцеловать. Змея тоже ведет себя вполне миролюбиво. Хотя выглядит это жутковато, ведь рептилии ничего не стоит задушить девочку.
Сам автор видео утверждает, что его дочери ничего не угрожает и дома у них содержатся два таких питона.
Не менее экзотичный питомец живет в семье в Индонезии. На заднем дворе дома в бассейне уже более 20 лет обитает двухметровый крокодил. Хозяин дома Ирван утверждает, что за это время хищник стал почти ручным, его не боятся даже дети. Питомца в семье очень любят и хорошо за ним ухаживают — купают в бассейне, кормят свежей рыбой и тщательно чистят ему зубы специальной щеткой. За годы совместной жизни хозяева дома и крокодил ни разу не поссорились. По словам Ирвана, никто из членов семьи никогда не чувствовал угрозы от пресмыкающегося.
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