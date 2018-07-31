Несовершеннолетняя мать шокировала одноклассников в Великобритании

Жительница Великобритании в 13 лет родила ребенка, что стало поводом для издевательств со стороны ровесников в школе. Девочка нашла в себе силы, чтобы противостоять обществу, сообщил сайт «Дни.ру».

Школьница шесть месяцев скрывала от семьи беременность, но позже рассказала об этом. Родители, несмотря на опасения девочки, поддержали ее. Одноклассники издевались над молодой матерью, но это не сломило жительницу Великобритании.

«Моя дочь вдохновила меня продолжать идти вперед и дала мне сил, в которых я нуждалась. Я слишком через многое прошла, чтобы просто взять и сдаться», — рассказала она.

Школьница пришла на выпускной вечер вместе с ребенком.