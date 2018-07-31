Ещё
Несовершеннолетняя мать шокировала одноклассников в Великобритании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Несовершеннолетняя мать шокировала одноклассников в Великобритании 

360tv.ru 1 час назад
Жительница Великобритании в 13 лет родила ребенка, что стало поводом для издевательств со стороны ровесников в школе. Девочка нашла в себе силы, чтобы противостоять обществу, сообщил сайт «Дни.ру».
Школьница шесть месяцев скрывала от семьи беременность, но позже рассказала об этом. Родители, несмотря на опасения девочки, поддержали ее. Одноклассники издевались над молодой матерью, но это не сломило жительницу Великобритании.
«Моя дочь вдохновила меня продолжать идти вперед и дала мне сил, в которых я нуждалась. Я слишком через многое прошла, чтобы просто взять и сдаться», — рассказала она.
Школьница пришла на выпускной вечер вместе с ребенком.
360tv.ru: последние новости
Возлюбленный 48‐летней Наоми Кэмпбелл станет папой Демограф: женщины в РФ не засиживаются дома после рождения ребенка Мать погибшей от голода девочки обвинили в убийстве
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком15
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами11
Некрасивые жены звездных красавцев8
Самые экстремальные шпагаты Волочковой49
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение