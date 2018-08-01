Костенко похвасталась, что не убирает четырехэтажный дом

Жена Дмитрия Тарасова предложила повесить ее за то, что не наводит порядок сама.

В начале июля футболист и модель стали родителями. Анастасия родила дочку ростом 50 сантиметров и весом 2940 граммов. Во время беременности девушка делилась с подписчиками своими правилами питания, после чего выяснилось, что у нее недобор веса, рассказывала про одежду для будущих мам и многое другое.

Когда же малышка родилась, Анастасия решила поведать о буднях молодой мамы.

«Очень много вопросов на тему материнства, особенно удивило большинство молодых девушек, боящихся этого в связи с навязанными обществом мнением и стереотипами. Практически никого с мужем сейчас не подпускаем к нашей малышке. Первую неделю со мной находилась моя мама. Вводила, так сказать, в материнство. Свободное время — время сна доченьки. В этот момент можно приготовить поесть, принять душ, посмотреть фильмы, почитать и т. д. Сейчас со мной находится моя сестренка, которая помогает мне с приготовлением завтраков/обедов/ужинов и отвечает за наличие чая с молоком каждые 3 часа. Прогулки перед купанием — у нас одно из важных правил. Ой, говорить можно бесконечно, но самое главное — за эти три недели я ни разу не пожалела ни о чем. Пугали бессонными ночами, депрессией послеродовой и тем, что ничего не буду успевать. Каков итог? Все просто супер!» — рассказала модель.

Скорее всего, девушка ожидала, что за нее порадуются и похвалят за выдержку, но уже статусных мам смутил пост Костенко. Они упрекнули Настю в том, что ей, имея помощников, легко рассуждать о беззаботной жизни с ребенком, а вот попробовала бы она все делать сама — запела бы совершенно иначе.

Модель среагировала неожиданно. Подписчицы, видимо, ожидали, что Настя признает: мол, да, мне легче, чем вам, ведь я все-таки человек не совсем обычный. Но вместо этого супруга Дмитрия Тарасова посмеялась.

«Покажите мне человека, который сам будет убирать четырехэтажный дом. Еще давайте меня повесим за то, что я не делаю этого сама», — заявила Анастасия и сопроводила ответ смеющимися смайликами.

Девушки в штыки восприняли слова Костенко и написали ей, что показывать свое превосходство над обычными мамами, которые круглые сутки все делают сами, совершенно не уместно. Они понимают, что модель — жена богатого футболиста, но, будучи мамой всего несколько недель и имея возможность перепоручить свои обязанности, а некоторыми и вовсе не заниматься, не стоит рассуждать о том, как это легко — заботиться о ребенке.

Многие фанатки попытались защитить Настю, однако у большинства девушек от ее комментариев остался неприятный осадок.

За что пользователи Сети продолжают хвалить Костенко, так это за ее фигуру, на которой беременность никак не отразилась. Модель оказалась в числе тех мам, которые не побоялись показать свои тела сразу после родов.

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