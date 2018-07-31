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Благотворительный концерт в память о Хворостовском пройдет в Красноярске
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Благотворительный концерт в память о Хворостовском пройдет в Красноярске 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
26 августа в Красноярске пройдет благотворительный концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям. В память о Диме». Он организован Благотворительным фондом имени Дмитрия Хворостовского, его семьей и друзьями. Концерт состоится на родине певца при поддержке правительства и губернатора Красноярского края.
В этот день на площади у Большого концертного зала краевой филармонии выступят ведущие солисты мировых оперных сцен — друзья Дмитрия Хворостовского: Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, виолончелист Борислав Струлев. Они выступят без гонораров. Концерт пройдет в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра, дирижировать будет Константин Орбелян.
Первый благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям» прошел в 2014 году в Кремлевском дворце в Москве. Затем состоялось еще два. С тех пор было перечислено свыше 46,5 млн руб. на лечение 113 детей — подопечных Русфонда. Собранные средства от концерта в Красноярске также пойдут на лечение тяжелобольных детей Русфонда.
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