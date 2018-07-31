Благотворительный концерт в память о Хворостовском пройдет в Красноярске

26 августа в Красноярске пройдет благотворительный концерт « Дмитрий Хворостовский и друзья — детям. В память о Диме». Он организован Благотворительным фондом имени Дмитрия Хворостовского, его семьей и друзьями. Концерт состоится на родине певца при поддержке правительства и губернатора Красноярского края.

Первый благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям» прошел в 2014 году в Кремлевском дворце в Москве. Затем состоялось еще два. С тех пор было перечислено свыше 46,5 млн руб. на лечение 113 детей — подопечных Русфонда. Собранные средства от концерта в Красноярске также пойдут на лечение тяжелобольных детей Русфонда.