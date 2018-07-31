Лошади помогают в социальной адаптации детей с аутизмом и ДЦП в Дубне

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости . В подмосковной Дубне для социальной адаптации ребят с аутизмом и ДЦП привлекли лошадей. На приеме у четвероногих докторов уже побывали около 200 пациентов. Об этом сообщил телеканал «360».

Почти 20 лет жительница Дубны Юлия Носкина проводит занятия по верховой езде для людей с ограниченными возможностями. По ее мнению, общение с лошадьми добавляет ярких красок в их жизнь.

Глава Дубны Максим Данилов отметил, что общение с животными для любых детей дает благо.

"Поэтому мы сегодня здесь, посмотрели, как живет коллектив, как живут лошадки. В какой обстановке содержатся лошади, в какой обстановке занимаются дети, в какой обстановке те, кто организуют эту работу, вынуждены содержать людей и так далее", — сказал Максим Данилов.

На участке в десять соток сейчас обитают шесть лошадей и три пони, для них созданы все условия, но, по словам Юлии Носкиной, пока не очень удобно заниматься с детьми. Хозяйка лошадей планирует расширить территорию, убрать лишние строения.

"Чтобы побольше было места, например, для особенных детей. Чтобы лошадь никуда не уходила. Или, например, мы в парке гуляем, собачка или кошечка может напугать лошадку. Здесь же никто не напугает, они знают свою территорию", — отметила Юлия Носкина.

На сегодняшний день адаптационной верховой ездой в Дубне занимаются около 60 детей. После осмотра территории Максим Данилов обозначил необходимость ее дальнейшего благоустройства, а также развития проекта в целом.

"Конечно же, нужно, будем так говорить, упорядочить некоторые моменты, дать людям возможность и, наверно, в дальнейшем спланировать площадку, куда смогут приходить родители с детьми и непосредственно заниматься", — подчеркнул глава Дубны.