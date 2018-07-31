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Как выбрать долговечную и удобную школьную форму
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Как выбрать долговечную и удобную школьную форму 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Рекомендации по выбору школьной формы дает Дамир Ярлушкин, консультант союза потребителей «Росконтроль»:
— Наилучшим выбором для ткани верха будут шерсть, вискоза, возможно, с небольшим добавлением эластана (4–5%), а вот полиэстера рекомендуется не более 50–60%. Наилучший вариант ткани подкладки — вискоза. Она обладает хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Однако вискоза быстро истирается. Если в составе ткани верха или подкладки указан только полиэстер или его содержится 70–80% (такую ткань очень часто используют), скорее всего у ткани будет низкая воздухопроницаемость, форма не будет «дышать». Если состав для подкладки не указан, воздержитесь от покупки.
Избегайте изделий с резким запахом. Он может свидетельствовать об использовании некачественной ткани и химических пропиток.
Оценить изделие на прочность можно по местам скрепления деталей, качеству швов, использованной фурнитуре и декоративным элементам.
При покупке формы требуйте у продавца сертификат соответствия. Согласно техническому регламенту школьная форма подлежит обязательной сертификации. Прежде чем поступить в продажу, она должна пройти испытания в аккредитованной лаборатории, где проверяются все необходимые показатели, в том числе токсичность, гигроскопичность, воздухопроницаемость и так далее. По итогам успешного прохождения испытаний производитель получает сертификат соответствия.
Обратите внимание на маркировку. Полная и аккуратная маркировка коррелирует с качеством и безопасностью изделий. Форма должна иметь на этикетке отметку ЕАС — знак соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Должен быть указан производитель, его адрес, дата изготовления, состав с процентным содержанием материалов — как верха, так и подкладки, — размер изделия, информация по уходу за ним.
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