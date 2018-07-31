Как выбрать долговечную и удобную школьную форму

Рекомендации по выбору школьной формы дает Дамир Ярлушкин, консультант союза потребителей «Росконтроль»:

— Наилучшим выбором для ткани верха будут шерсть, вискоза, возможно, с небольшим добавлением эластана (4–5%), а вот полиэстера рекомендуется не более 50–60%. Наилучший вариант ткани подкладки — вискоза. Она обладает хорошей воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Однако вискоза быстро истирается. Если в составе ткани верха или подкладки указан только полиэстер или его содержится 70–80% (такую ткань очень часто используют), скорее всего у ткани будет низкая воздухопроницаемость, форма не будет «дышать». Если состав для подкладки не указан, воздержитесь от покупки.

Избегайте изделий с резким запахом. Он может свидетельствовать об использовании некачественной ткани и химических пропиток.

Оценить изделие на прочность можно по местам скрепления деталей, качеству швов, использованной фурнитуре и декоративным элементам.

При покупке формы требуйте у продавца сертификат соответствия. Согласно техническому регламенту школьная форма подлежит обязательной сертификации. Прежде чем поступить в продажу, она должна пройти испытания в аккредитованной лаборатории, где проверяются все необходимые показатели, в том числе токсичность, гигроскопичность, воздухопроницаемость и так далее. По итогам успешного прохождения испытаний производитель получает сертификат соответствия.