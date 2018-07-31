После страшного пожара в Греции Киркоров показал третьего ребенка

Дети короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова весело проводят время на каникулах. Красочная видеозапись отдыха наследников звезды вызвала много вопросов у фанатов.

Часть каникул отпрыски Киркова Мартин и Алла-Виктория провели в Греции. В своем Instagram Филипп опубликовал видео, на котором ребятишки летают на вертолете над золотыми пляжами райского курорта.

"ГРЕЦИЯ! СПАСИБО! Это было незабываемо! А мы полетели дальше! Встречай нас, веселых и находчивых -СЕН-ТРОПЕ, МОНАКО, КОМО И ВЕНЕЦИЯ… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написал Киркоров под видеозаписью. Однако, пользователей Сети обратили внимание, что вместе с наследниками певца летала неизвестная девочка (или мальчик). Загадочного ребенка певец никак не представил.

В комментариях интернет-обыватели много раз спрашивали артиста откуда взялась девчушка. «Кто знает, ответьте… что за мальчик третий?», «Филипп, у Вас уже 3 детей?))», «А третий чей», «Третий ребенок чей?не узнаю..», «Детки подросли, красивые они у вас, Филипп! Счастья вам, да храни вас Господь!», «Замечательные малыши! А что у Филиппа уже трое детей?», «Чей там еще ребенок», «А третьий чей?», — не унимались фолловеры.

Напомним, что не так давно Грецию потряс страшный лесной пожар. Погибли сотни человек. Как раз во время катаклизма на территории острова находились наследники Филиппа. Киркоров сообщил поклонникам, что его отпрыски в безопасности, но вскоре улетят в Болгарию.

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