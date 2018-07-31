Сможете ли вы найти близнецов на пляже? Безумная головоломка для самых внимательных

Головоломки являются достаточно хорошим упражнением для мозга, и в сети можно найти множество таковых. Однако накануне интернету бросила вызов новая загадка, представленная в виде рисунка. На изображении необходимо найти двух близнецов на оживленном пляже. Ответ на головоломку предоставлен в конце.

В сцене, знакомой тысячам родителей, возивших своих наследников на побережье к теплым волнам, десятки детей весело резвятся на песке. На рисунке около 40 детей, играющих на пляже, обрамленном пальмами, пока на фоне виднеются море и горы.

Среди песочных замков, надувных шариков, игрушек, еды и даже летающей рыбы спрятаны одинаковые братья или сестры, но сможете ли вы их заметить? Головоломка была придумана экспертами по воспитанию портала ChannelMum.com, представитель которого Сиобан Фригард сказал: «Каждый родитель будет знать, каково это, смотреть на море других детей и задаваться вопросом, где находится их ребенок. Для тех, у кого есть близнецы, это двойная проблема».

Одна подсказка, которую мы можем предложить, состоит в том, что, хотя близнецы действительно идентичны, они не похожи друг на друга. Вы поймете, почему, когда их заметите. Ответ:Вот и близнецы. Одна из них одета в повязку для волос, у второй имеются очки. Девочки играют на разных концах пляжа в этой безумной головоломке.]]>